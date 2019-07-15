Дани Алвес: "Я уже нашёл работу"
Известный бразильский защитник Дани Алвес весело проводит отпуск.
В своём инстаграме 36-летний футболист опубликовал фотоотчёт с прогулки в зоопарке.
"Я уже нашёл работу. Немного тяжело, немного рискованно, но очень весело!" - подписал Алвес серию снимков.
Напомним, что Алвес сейчас является свободным агентом. Последним его клубом был ПСЖ.
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|Марсель
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|Монпелье
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|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
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|9
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|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
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|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
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|Монако
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|Дижон
|38
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|19
|ФК Кан
|38
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|Генгам
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