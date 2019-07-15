Дани Алвес: "Я уже нашёл работу"

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Дани Алвес: "Я уже нашёл работу"

Известный бразильский защитник Дани Алвес весело проводит отпуск.

В своём инстаграме 36-летний футболист опубликовал фотоотчёт с прогулки в зоопарке.

"Я уже нашёл работу. Немного тяжело, немного рискованно, но очень весело!" - подписал Алвес серию снимков.

Напомним, что Алвес сейчас является свободным агентом. Последним его клубом был ПСЖ.

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