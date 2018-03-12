Дани Алвес: "Я видел, что Роналду пытался меня ударить, но это футбол, мы соревнуемся"

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Дани Алвес: "Я видел, что Роналду пытался меня ударить, но это футбол, мы соревнуемся"

Защитник ПСЖ Дани Алвес поделился мнением об инциденте с Криштиану Роналду.

"Говорят, что я вытер сопли о футболку Роналду. Вот почему я говорю, что не понимаю мир, в котором я живу. Иногда я думаю: это мне два года или этим людям по два года? У меня просто бывают проблемы с дыханием.

Я видел, что Роналду пытался меня ударить, но это футбол, мы соревнуемся. У нас нет проблем. Я даже сказал ему: "Старик, я такой же, как и ты, я тоже не люблю проигрывать" - приводит слова Алвеса Globo Esporte.

Напомним, что "Реал" на стадии 1/8 финала выбил ПСЖ из Лиги Чемпионов.

Смотрите также: Дани Алвес нашел способ отомстить Роналду за вылет ПСЖ из Лиги Чемпионов от "Реала". | http://soccernews.ru

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