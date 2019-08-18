Дани Алвес забил гол в первом же матче за "Сан-Паулу"
Защитник "Сан-Паулу" Дани Алвес забил гол в 15-м туре чемпионата Бразилии против "Сеары" (1:0, идет 2-й тайм).
Алвес отличился на 40-й минуте, получив мяч в штрафной и отправив его в ворота с близкого расстояния.
Напомним, 36-летний футболист перешел в "Сан-Паулу" в статусе свободного агента и подписал с клубом контракт до лета 2022 года.
Ранее Алвес заявлял, что планирует сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира 2022 года.
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