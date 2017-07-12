Дани Алвес заработает в ПСЖ 28 миллионов евро за два года
Стали известна зарплата бразильского защитника Дани Алвеса в ПСЖ, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, футболист получит в парижском клубе порядка 28 миллионов евро за два года. Также бразильцем интересовался "Манчестер Сити", но англичане были готовы платить ему в два раза меньше.
Ожидается, что 34-летний Алвес подпишет контракт с ПСЖ в ближайшие дни.
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|Команда
|М
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|1
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|Олимпик Лион
|38
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|5
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|38
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|Бордо
|38
|59
|7
|Нант
|38
|51
|8
|Сент-Этьен
|38
|50
|9
|Ренн
|38
|50
|10
|Генгам
|38
|50
|11
|Лилль
|38
|46
|12
|Анжер
|38
|46
|13
|Тулуза
|38
|44
|14
|Метц
|38
|43
|15
|Монпелье
|38
|39
|16
|Дижон
|38
|37
|17
|ФК Кан
|38
|37
|18
|Лорьян
|38
|36
|19
|Нанси
|38
|35
|20
|Бастия
|38
|34