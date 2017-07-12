Дани Алвес заработает в ПСЖ 28 миллионов евро за два года

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Дани Алвес заработает в ПСЖ 28 миллионов евро за два года
Стали известна зарплата бразильского защитника Дани Алвеса в ПСЖ, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист получит в парижском клубе порядка 28 миллионов евро за два года. Также бразильцем интересовался "Манчестер Сити", но англичане были готовы платить ему в два раза меньше.

Ожидается, что 34-летний Алвес подпишет контракт с ПСЖ в ближайшие дни.

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