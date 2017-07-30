Дани Алвес завоевал 37-й трофей в карьере

В матче за Суперкубок Франции ПСЖ взял верх над "Монако" и стал обладателем трофея.

Таким образом, защитник парижан Дани Алвес выиграл 37-й турнир в своей карьере. Из них 34 титула - клубные, три - на уровне сборных.

Напомним, что самым титулованным игроком в истории клубного футбола является Максвелл (37 трофеев).

Не пропустите: Блестящий гол Дани Алвеса со штрафного в матче за Суперкубок Франции. | http://soccernews.ru