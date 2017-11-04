Дани Алвес зажигает в раздевалке ПСЖ

Защитник ПСЖ Дани Алвес в раздевалке развлекал своих партнёров по команде пением и необычными танцами. Давайте посмотрим, как это было.

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