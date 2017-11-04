Дани Алвес зажигает в раздевалке ПСЖ

Теги дани алвеспсж

Дани Алвес зажигает в раздевалке ПСЖ

Защитник ПСЖ Дани Алвес в раздевалке развлекал своих партнёров по команде пением и необычными танцами. Давайте посмотрим, как это было.

Не пропустите: Четыре ключевых игрока ПСЖ пропустят матч с "Анжером". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главный матч первого круга Бундеслиги: "Боруссия" принимает "Баварию"

Главный матч первого круга Бундеслиги: "Боруссия" принимает "Баварию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 11 29
2 Монако 11 25
3 Лион 11 22
4 Марсель 11 21
5 Нант 11 20
6 Сент-Этьен 11 18
7 ФК Кан 11 18
8 Бордо 12 16
9 Монпелье 11 15
10 Ренн 12 15
11 Тулуза 11 15
12 Генгам 11 14
13 Анжер 11 13
14 Дижон 11 12
15 Труа 11 12
16 Амьен 10 10
17 Ницца 11 10
18 Страсбур 11 10
19 Лилль 10 6
20 Метц 11 3
Полная таблица

топ-5 тегов