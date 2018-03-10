Дани Алвес зовёт в ПСЖ лидера "Ювентуса"

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Дани Алвес зовёт в ПСЖ лидера "Ювентуса"

Защитник ПСЖ Дани Алвес зовёт в парижский клуб ведущего нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, бразильский фулбек хочет воспользоваться своими хорошими отношениями с аргентинским форвардом и убедить его перебраться во Францию.

Также Алвес лоббирует трансфер Дибалы среди руководителей ПСЖ.

Напомним, что в сезоне 2016/17 футболисты вместе выступали за "Ювентус". 

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