Дани Алвеса зовут в Египет
Фото твиттер ФИФА
Известный бразильский футболист Дани Алвес может продолжить карьеру в Африке.
Египетский клуб "Фарко" рассчитывает заключить контракт с 38-летним футболистом.
С 2019 года правый защитник выступает за "Сан-Паулу". Его контракт рассчитан до конца следующего года.
Алвес наиболее известен по выступлениям за "Севилью", "Барселону", "Ювентус" и ПСЖ.
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|Палмейрас
|38
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|Гремио
|38
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|7
|Интернасьонал
|38
|57
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|Коринтианс
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|56
|9
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|38
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|10
|Гоияс
|38
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|Байя
|38
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|Васко да Гама
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|Крузейро
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|КСА
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|Аваи
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