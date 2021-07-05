Дани Алвеса зовут в Египет

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Дани Алвеса зовут в Египет

Фото твиттер ФИФА

Известный бразильский футболист Дани Алвес может продолжить карьеру в Африке.

Египетский клуб "Фарко" рассчитывает заключить контракт с 38-летним футболистом.

С 2019 года правый защитник выступает за "Сан-Паулу". Его контракт рассчитан до конца следующего года.

Алвес наиболее известен по выступлениям за "Севилью", "Барселону", "Ювентус" и ПСЖ.

Не пропустите: Дани Алвес назвал лучшего игрока мира. | http://soccernews.ru
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