Дани Ольмо прокомментировал вылет сборной Испании с Евро-2020

Теги чемпионат европыиспанияданиэль ольмо

Дани Ольмо прокомментировал вылет сборной Испании с Евро-2020Фото: инстаграм Ольмо/Автор неизвестен

Футболист сборной Испании и "РБ Лейпциг" Дани Ольмо поделился мыслями после вылета "фурии рохи" с чемпионата Европы.

"Получить такой опыт вместе с этой прекрасной командой – это привилегия для меня. Уверен, что в будущем мы получим новые возможности, добьемся отличных результатов и отпразднуем их вместе.

Спасибо тем, кто был рядом и поддерживал нас. Это только начало", – написал Ольмо в своих соц.сетях.

Напомним, что сборная Испании сыграла вничью со сборной Италии в основное время (1:1), однако проиграла в серии послематчевых пенальти (2:4).

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