Дани Ольмо высказался о возможном переходе в "Барселону"
Фото: инстаграм Ольмо/Автор неизвестен
Полузащитник сборной Испании и "РБ Лейпциг" Дани Ольмо поделился мыслями о возможном возвращении в "Барселону".
"Барселона"? Пока что я полностью сосредоточен на том, чтобы провести успешный сезон с "Лейпцигом", я чувствую себя здесь комфортно.
У меня не было времени, чтобы думать о возможном трансфере, все происходило слишком стремительно", - сказал испанский футболист.
Напомним, что "Барса" делала предложение о покупке Ольмо в последний день трансферного окна в размере 58 миллионов евро, однако "Лейпциг" потребовал 75 миллионов за испанца.
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