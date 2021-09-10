Дани Ольмо высказался о возможном переходе в "Барселону"

Теги барселонаданиэль ольморб лейпциг

Дани Ольмо высказался о возможном переходе в "Барселону"Фото: инстаграм Ольмо/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Испании и "РБ Лейпциг" Дани Ольмо поделился мыслями о возможном возвращении в "Барселону".

"Барселона"? Пока что я полностью сосредоточен на том, чтобы провести успешный сезон с "Лейпцигом", я чувствую себя здесь комфортно.

У меня не было времени, чтобы думать о возможном трансфере, все происходило слишком стремительно", - сказал испанский футболист.

Напомним, что "Барса" делала предложение о покупке Ольмо в последний день трансферного окна в размере 58 миллионов евро, однако "Лейпциг" потребовал 75 миллионов за испанца.

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