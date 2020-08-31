Дани Себальос близок к переходу в "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" в ближайшее время арендует полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, главный тренер "Арсенала" Микель Артета убедил хавбека вновь присоединиться к его команде. Соглашение будет заключено до лета 2021 года.

Стоит отметить, что Себальосом также интересовался "Манчестер Сити", но сейчас "горожане" полностью сосредоточились на трансфере нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

В прошлом сезоне 23-летний Себальос выступал за "Арсенал" на правах аренды. Хавбек провел за лондонский клуб 35 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2023 года.

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