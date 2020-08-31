Дани Себальос близок к переходу в "Арсенал"

Теги реал мадридарсенал лондондани себальострансферы

Дани Себальос близок к переходу в "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" в ближайшее время арендует полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, главный тренер "Арсенала" Микель Артета убедил хавбека вновь присоединиться к его команде. Соглашение будет заключено до лета 2021 года. 

Стоит отметить, что Себальосом также интересовался "Манчестер Сити", но сейчас "горожане" полностью сосредоточились на трансфере нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

В прошлом сезоне 23-летний Себальос выступал за "Арсенал" на правах аренды. Хавбек провел за лондонский клуб 35 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2023 года. 

Не пропустите: "Арсенал" является единственным претендентом на Коутиньо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Златан Ибрагимович продлил контракт с "Миланом"

Официально: Златан Ибрагимович продлил контракт с "Миланом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов