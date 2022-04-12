Дани Себальос очень близок к переходу в "Бетис"

Фото: твиттер Себальоса\Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос близок к переходу в "Бетис".

Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон, у сторон есть договоренность о летнем трансфере за 12 миллионов евро и еще пять миллионов "Мадрид" может получить в качестве бонусов.

По информации источника, ситуация может измениться, так как многое зависит от желания самого футболиста.

Отмечается, что если Карло Анчелотти примет решение довериться ему, то Себальос может остаться в "Реале".

Напомним, что Дани является воспитанником "Бетиса", из которого в 2017 году перешел в "Мадрид".

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