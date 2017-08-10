Дани Себальос остался разочарован своим первым месяцем в "Реале"

Теги реал мадриддани себальоссерхио рамос

Дани Себальос остался разочарован своим первым месяцем в "Реале"Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос остался разочарован своим первым месяцем в новом клубе.

Как информирует испанская пресса, 21-летний хавбек был недоволен тем, что он так и не появился на поле стадиона в Скопье "Национальная арена Филипп II Македонский", где "сливочные" взяли свой первый трофей в сезоне. Разочарование Себальоса оказалось настолько велико, что в ситуацию пришлось вмешаться капитану королевского клуба Серхио Рамосу, который заверил перспективного хавбека в том, что он еще получит свой шанс.

Напомним, Асенсио не намерен переходить в "Барселону". | soccernews.ru

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