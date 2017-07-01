Дани Себальос признан лучшим игроком молодёжного Евро-2017

Полузащитник "Бетиса" и молодёжной сборной Испании Дани Себальос признан лучшим игроком Евро-2017 (U-21).

20-летний хавбек сыграл на турнире четыре матча и сделал одну результативную передачу.

Напомним, что на Себальоса претендуют "Реал" и "Барселона". Сумма отступных в контракте футболиста составляет 15 миллионов евро. | http://soccernews.ru