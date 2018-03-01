Даниэль Карвальо: "Заплатил из своего кармана полмиллиона долларов, чтобы уйти из ЦСКА"

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Даниэль Карвальо: "Заплатил из своего кармана полмиллиона долларов, чтобы уйти из ЦСКА"Полузащитник бразильского клуба "Пелотас" Даниэль Карвальо рассказал о своем уходе из московского ЦСКА в 2010-м году.

"Когда я стал меньше играть, я захотел домой. Чтобы вернуться в чемпионат Бразилии, я заплатил полмиллиона долларов. Не другой клуб меня выкупил, а я лично! Отдал свои деньги для разрыва контракта. На тот момент у меня даже не было предложений от команд", - цитирует 35-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, Ткачев прокомментировал свой выбор в пользу ЦСКА. | soccernews.ru

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