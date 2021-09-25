Даниэль Мальдини забил дебютный гол за "Милан"
Фото твиттер "Милана"
Нападающий "Милана" Даниэль Мальдини поразил ворота "Специи" в матче 6-го тура Серии А.
Для 19-летнего футболиста это дебютный гол за главную команду "россонери".
Отец форварда Паоло Мальдини застал указанное событие на трибунах. Фотокорреспонденты зафиксировали его реакцию.
19 añitos, gol de Daniele Maldini, en su primera titularidad. Un gol con pedigree. Su primer gol oficial. Tercera generación.#ForzaMilan . La leyenda continúa. pic.twitter.com/p4aUpTKop6— (@supertano2001) September 25, 2021
Мальдини-младший проводит 14-й матч за основу "Милана". Он является воспитанником клубной академии.
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