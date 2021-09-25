Даниэль Мальдини забил дебютный гол за "Милан"

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Даниэль Мальдини забил дебютный гол за "Милан"

Фото твиттер "Милана"

Нападающий "Милана" Даниэль Мальдини поразил ворота "Специи" в матче 6-го тура Серии А.

Для 19-летнего футболиста это дебютный гол за главную команду "россонери".

Отец форварда Паоло Мальдини застал указанное событие на трибунах. Фотокорреспонденты зафиксировали его реакцию.

Мальдини-младший проводит 14-й матч за основу "Милана". Он является воспитанником клубной академии.

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