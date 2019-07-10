Даниэле Бонера завершил карьеру

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Даниэле Бонера завершил карьеру

Известный итальянский защитник Даниэле Бонера решил повесить бутсы на гвоздь.

Контракт 38-летнего игрока с "Вильярреалом" истёк, после чего он принял решение завязать с футболом на профессиональном уровне.

Однако без работы Бонера надолго не останется. "Милан" уже объявил о вхождении бывшего центрбека в тренерский штаб Марко Джампаоло.

В течение карьеры футболист выступал за "Брешию", "Парму", "Милан" и "Вильярреал". В составе "россонери" он играл 9 лет и стал обладателем 5 трофеев.

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