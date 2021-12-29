Даниил Хлусевич прокомментировал свой переход в "Спартак"

Фото: инстаграм Хлусевич/Автор неизвестен

Новый футболист московского "Спартака" Даниил Хлусевич прокомментировал свой трансфер в стан красно-белых из тульского "Арсенала".

– Твои эмоции, когда узнал об интересе "Спартака"?

– Конечно, восторг. "Спартак" – топ-клуб, один из лучших в России.

Всегда хотел попасть в такой, проверить свой класс. Интересно, какой максимальный уровень смогу показать. Вроде, только начался отпуск, а мне уже хочется тренироваться.

– Когда на тебя вышел "Спартак"?

– Наверное, в начале октября. Я попросил агента не говорить об интересе клубов, пока переговоры не перейдут в серьезную стадию. Чтобы не отвлекало.

С момента, когда узнал об интересе "Спартака", до подписания контракта все прошло быстро.

– Твой агент сказал, что ты сразу согласился на переход. Сомнений вообще не было?

– Сказал "да", не колеблясь. Уверен в себе, буду бороться за стартовый состав, – сказал Хлусевич.

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