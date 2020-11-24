Даниил Медведев отреагировал на подарок от "Баварии": "Очень круто!"

Теги бавария мюнхен

Даниил Медведев отреагировал на подарок от "Баварии": "Очень круто!"

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на подарок "Баварии".

Ранее мюнхенский клуб показал, что подготовил для спортсмена именную футболку клуба с номером "1" в честь победы на Итоговом турнире ATP.

"Это очень круто!" - Медведев в твиттере.

Читайте также: "Бавария" сыграла вничью с "Вердером" и другие результаты 8-го тура Бундеслиги| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Аленичев рассказал о несостоявшемся трансфере в "Челси"

Аленичев рассказал о несостоявшемся трансфере в "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов