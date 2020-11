Даниил Медведев отреагировал на подарок от "Баварии": "Очень круто!"

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на подарок "Баварии".

Ранее мюнхенский клуб показал, что подготовил для спортсмена именную футболку клуба с номером "1" в честь победы на Итоговом турнире ATP.

This is very cool!!! @FCBayern https://t.co/ifkoDuFqDv