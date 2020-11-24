Даниил Медведев отреагировал на подарок от "Баварии": "Очень круто!"
Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на подарок "Баварии".
Ранее мюнхенский клуб показал, что подготовил для спортсмена именную футболку клуба с номером "1" в честь победы на Итоговом турнире ATP.
This is very cool!!! @FCBayern https://t.co/ifkoDuFqDv— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) November 23, 2020
"Это очень круто!" - Медведев в твиттере.
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"Бавария" изготовила именную футболку для теннисиста Медведева
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20