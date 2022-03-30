Даниил Уткин поделился секретом своих штрафных ударов

Фото: твиттер Уткина\Автор неизвестен

Российский хавбек "Ахмата" Даниил Уткин рассказал, кем вдохновлялся, когда учился бить штрафные удары.

"Месси в то время ещё был не на пике, у него штрафные полетели в конце 2010-х. А у Бэйла мяч падал перед воротами.

Я видел, что Шапи и Игнатьев бьют хорошо, но разбегаются под другими углами. Поэтому стал отталкиваться от себя", - цитирует Уткина Sports.ru.

В нынешнем сезоне Уткин забил уже пять голов прямыми ударами со штрафных.

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