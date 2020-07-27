Даниил Уткин признан лучшим игроком "Краснодара" в июле

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Даниил Уткин признан лучшим игроком "Краснодара" в июле

Хавбек "Краснодара" Даниил Уткин стал лучшим игроком команды в июле. Об этом сообщает пресс-служба "быков".

 За футболиста проголосовало 27,49% голосов. В этом месяце 20-летний игрок провел семь матчей за "Краснодар" и забил два мяча. Оба мяча были забиты в ворота "Зенита".

На втором месте расположился нападающий Маркус Берг (18,88%). Третий - полузащитник Вандерсон Масиэл (14,60%).

По итогам сезоне "Краснодар" расположился на 3 месте в турнирной таблице РПЛ.

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