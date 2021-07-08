Даниил Уткин рассказал о своём уходе из "Краснодара"

Фото сайт "Краснодара"

Полузащитник "Ахмата" Даниил Уткин ответил на вопросы о своём июньском трансфере из "Краснодара" в грозненский клуб.

Напомним, что речь идёт об аренде воспитанника "быков" до конца следующего сезона.

"Почему не дали шанс? Не знаю, эти вопросы не ко мне. Как такового разговора с Гончаренко не было. Были футбольные обсуждения, что он хочет от меня видеть, в какой роли. Зимой начал думать о будущем.

Интерес ЦСКА? Только по разговорам, конкретики не было. Мой агент искал варианты, и вариант с "Ахматом" был оптимальным. На этом этапе не рассматривали варианты в Европе. Я посчитал, что "Ахмат" - лучший вариант для продолжения карьеры. Мне позвонил Андрей Викторович Талалаев, мы переговорили, мне стало всё ясно", - сказал Уткин.

21-летний хавбек сыграл за основную команду "Краснодара" 64 матча, в которых забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

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