Даниил Уткин: "Рыбачили с парнями на озере на базе, и к нам неожиданно подсел Мусаев"
Хавбек "Краснодара" Даниил Уткин высказался о главном тренере команды Мураде Мусаевы и рассказал об увлечениях внутри клуба.
"Он очень много читает, следит за разными видами спорта, может подойти к Шапи и поговорить с ним про ММА или Хабиба, любит рыбалку - у нас на базе есть озеро, мы в августе рыбачили с парнями, и к нам неожиданно подсел Мусаев.
Летом я и несколько русских игроков прямо увлеклись рыбалкой, постоянно рыбачит Андрей Синицин, а вот ни один иностранец с нами не ходил, ха-ха. Каждый заезд сидели на озере по три-четыре часа, на спиннинг ловили карпа, подлещика, белого амура. Мой личный рекорд - двухкилограммовый карп. Если поймали мало - отпускали, если много - отдавали сотрудникам базы. Летом на командном пикнике ловили рыбу, и нам тут же её жарили", - цитирует Уткина "Чемпионат".
Напомним, сегодня, 4 ноября, "Краснодар" сыграет с "Севильей" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
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