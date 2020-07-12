Данил Круговой: "Будем болеть за "Зенит" в Кубке и идти к своей цели"

Теги данил круговойуралзенит санкт-петербург

Данил Круговой: "Будем болеть за "Зенит" в Кубке и идти к своей цели"

Защитник "Уфы" Данил Круговой высказался по поводу матча 28-го тура РПЛ против "Локомотива" (1:1). 

"Концовка чемпионата - важный отрезок. С каждым матчем эмоций все больше, тем более после таких игр, как с "Уралом" и "Ростовом"

Если "Зенит" выиграет Кубок страны, то шестое место в чемпионате даст путевку в Лигу Европы", - цитирует Кругового "СЭ".

Кубок России состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.

Не пропустите: Скаут "Манчестер Юнайтед" посетил матч "Локомотив" - "Уфа"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ разгромил "Гавр" в товарищеской встрече. В матче было забито 9 голов

ПСЖ разгромил "Гавр" в товарищеской встрече. В матче было забито 9 голов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов