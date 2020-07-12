Данил Круговой: "Будем болеть за "Зенит" в Кубке и идти к своей цели"

Защитник "Уфы" Данил Круговой высказался по поводу матча 28-го тура РПЛ против "Локомотива" (1:1).

"Концовка чемпионата - важный отрезок. С каждым матчем эмоций все больше, тем более после таких игр, как с "Уралом" и "Ростовом"

Если "Зенит" выиграет Кубок страны, то шестое место в чемпионате даст путевку в Лигу Европы", - цитирует Кругового "СЭ".

Кубок России состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.

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