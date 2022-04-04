Данила Прохин высказался о возможном вызове в сборную России

Фото: твиттер Прохина\Автор неизвестен

Защитник "Сочи" Данила Прохин поделился мнением по поводу возможного вызова в состав сборной России.

"Только положительные эмоции, провели сбор без официальных матчей, но хороший спарринг был с основной командой. Каждый хочет попасть в первую команду, все старались, хорошо провели сбор. Да, пообщались с Валерием Георгиевичем, ничего особенного не было.

Не было такого, чтобы он говорил, что в следующий раз вызовет в основную команду. Пока не знаю, посмотрим, надеюсь, что так будет. Молодежная сборная России может прекратить существование? Нужно двигаться дальше, не переставать работать, понятно, что всем обидно, если нас все-таки уберут.

Но мы хороший путь проделали, были все шансы выйти дальше, но это жизнь, нужно идти дальше", – сказал Прохин.

Также не пропустите: "Барселона" должна улучшить предложение, если хочет сохранить Араухо. | http://soccernews.ru