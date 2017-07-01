Данило будет получать в "Ювентусе" пять миллионов евро в год

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Данило будет получать в "Ювентусе" пять миллионов евро в год

"Ювентус" близок к покупке защитника "Реала" Данило, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, футболист подпишет с клубом пятилетнее соглашение с заработной платой 5 миллионов евро в год.

Однако туринский клуб еще не договорился с "Реалом" по сумме трансфера. "Сливочные" требуют за своего игрока 30 миллионов евро.

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