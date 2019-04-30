Данило готов на понижение зарплаты ради перехода в "Интер"

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Данило готов на понижение зарплаты ради перехода в "Интер"

Игрок "Манчестер Сити" Данило в летнее трансферное окно хочет перейти в другую команду. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, в 27-летнем защитнике заинтересован миланский "Интер". Чтобы играть в этом клубе бразилец согласен на понижение оклада.

Сейчас зарплата игрока - 4,5 миллиона евро в год. В миланском клубе будет на миллион меньше.

Контракт будет рассчитан на 3-4 года. "Сити" готов расстаться с игроком за 15 миллионов евро плюс бонусы.

В нынешнем сезоне футболист участвовал лишь в 10 матча в АПЛ, отметившись 1 голом.

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