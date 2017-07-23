Данило: "Как только я узнал об интересе Гвардиолы, то сразу понял, что хочу перейти в "Сити"

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Данило: "Как только я узнал об интересе Гвардиолы, то сразу понял, что хочу перейти в "Сити"

Защитник Данило прокомментировал свой переход в "Манчестер Сити".

"Я очень счастлив перейти в "Манчестер Сити". Некоторые клубы очень хотели меня купить, но я всегда стремился играть у Хосепа Гвардиолы. Как только я узнал об интересе с его стороны, то сразу понял, что хочу перейти в "Сити".

Мне уже не терпится приступить к работе, с нетерпением жду встречи с новыми товарищами по команде в ближайшие недели" - приводит слова Данило официальный сайт клуба.

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