Данило может перейти в "Челси" за 30 миллионов евро

Бразильский защитник мадридского "Реала" Данило близок к переходу в "Челси", сообщает UOL Esporte.

По сведениям издания, лондонский клуб согласился заплатит за футболиста требуемые 30 миллионов евро. В борьбе за бразильца "аристократы" опередили "Ювентус", который предлагал за него только 22 миллиона.

25-летний Данило выступает за "Реал" с 2015 года, в минувшем сезоне провел 24 матча и забил 1 гол.

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