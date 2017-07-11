Данило может перейти в "Челси" за 30 миллионов евро

Теги реал мадридчелсиданило

Данило может перейти в "Челси" за 30 миллионов евро

Бразильский защитник мадридского "Реала" Данило близок к переходу в "Челси", сообщает UOL Esporte.

По сведениям издания, лондонский клуб согласился заплатит за футболиста требуемые 30 миллионов евро. В борьбе за бразильца "аристократы" опередили "Ювентус", который предлагал за него только 22 миллиона.

25-летний Данило выступает за "Реал" с 2015 года, в минувшем сезоне провел 24 матча и забил 1 гол.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может перехватить еще одну трансферную цель "Челси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов