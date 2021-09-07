Данило назвал трёх фаворитов Лиги Чемпионов

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Данило назвал трёх фаворитов Лиги Чемпионов

Фото инстаграм Данило

Защитник туринского "Ювентуса" Данило рассказал, какие команды, по его мнению, будут бороться за победу в Лиге Чемпионов сезона 2021/22.

"Мы не входим в число фаворитов. На бумаге "Ливерпуль", ПСЖ и "Манчестер Сити" на шаг впереди нас", - сказал бразилец.

На групповом этапе ЛЧ "Ювентус" сразится с "Челси", "Зенитом" и "Мальме".

В прошлом сезоне "старая синьора" вылетела из турнира на стадии 1/8 финала.

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