Данило назвал трех футболистов, которые по его мнению с другой планеты

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Данило назвал трех футболистов, которые по его мнению с другой планеты

Защитник "Манчестер Сити" Данило назвал футболистов, которыми восхищался на тренировках.

"Я говорю своим друзьям, что есть три футболиста с другой планеты, вместе с которыми я тренировался. Это Неймар, Иско и Марсело. Что касается Роналду, то он всегда нацелен на голы и результат.

Смена команды прошла непросто, но теперь я очень счастлив в Манчестере, меня тепло приняли. Меня очень радует возможность работы с Гвардиолой, потому что это действительно талантливый профессионал, что я всегда признавал" - приводит слова Данило Marca.

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