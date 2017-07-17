Данило обсудил личный контракт с "Челси"

Лондонский "Челси" договорился по личному контракту с защитником мадридского "Реала" Данило.

Источник сообщает, что в ближайшее время бразилец станет игроком "синих".

Ранее сообщалось, что на Данило претендует "Ювентус", но "Челси" сумел перехватить инициативу.

В прошлом сезоне Данило сыграл в 17-ти матчах чемпионата Испании, став автором одного гола и дыцх результативных передач.

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