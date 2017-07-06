Данило остался недоволен решением Переса

Теги реал мадридфлорентино пересювентусданило

Данило остался недоволен решением ПересаЗащитник мадридского "Реала" Данило выразил недовольство действиями своего клуба, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 25-летнего бека не устроило то, что "сливочные" в лице президента Флорентино Переса отклонили предложение туринского "Ювентуса", который готов был заплатить за бразильца 20 миллионов евро. Босс королевского клуба рассчитывает получить за футболиста порядка 25-30 миллионов, что не устраивает самого Данило, который желает поскорее сменить клуб и начать подготовку к следующему сезону в новой команде.

Напомним, "Реал" заинтересовался одним из открытий Кубка Конфедераций. | soccernews.ru

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