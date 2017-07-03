Данило переходит в "Ювентус"

Защитник "Реала" Данило в новом сезоне будет защищать цвета "Ювентуса".

Как сообщает испанская пресса, стороны практически договорились о переходе бразильского футболиста. Ожидается, что за бразильца итальянцы заплатят 20 миллионов евро.

Данило перешел в "Реал" в 2015 году, когда был подписан у "Порту" за 31,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Данило не являлся футболистом основного состава, сыграв в 17-ти матчах чемпионата Испании.

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