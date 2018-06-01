Данило поддержал Стерлинга, которого раскритиковали за татуировку

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Данило поддержал Стерлинга, которого раскритиковали за татуировку
Защитник "Манчестер Сити" Данило выступил в защиту своего партнера по команде Рахима Стерлинга, которого раскритиковали за татуировки с изображением автомата.

"Татуировка это личное дело Стерлинга. Это выражение его мыслей и чувств", - цитирует Данило Sports Mole.

Стоит отметить, что организация "Матери против оружия" призвала исключить Стерлинга из состава сборной Англии на Чемпионат Мира–2018.

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