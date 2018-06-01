Данило поддержал Стерлинга, которого раскритиковали за татуировку



Защитник "Манчестер Сити" Данило выступил в защиту своего партнера по команде Рахима Стерлинга, которого раскритиковали за татуировки с изображением автомата.

"Татуировка это личное дело Стерлинга. Это выражение его мыслей и чувств", - цитирует Данило Sports Mole.

Стоит отметить, что организация "Матери против оружия" призвала исключить Стерлинга из состава сборной Англии на Чемпионат Мира–2018.

Не пропустите: "Манчестер Сити" намерен завершить два крупных трансфера в ближайшие 10 дней. | http://soccernews.ru