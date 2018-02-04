Данило похвалил Гвардиолу за предоставление выходных дней

Защитник "Манчестер Сити" Данило прокомментировал решение Хосепа Гвардиолы о предоставлении игрокам выходных дней.

"Отдых - это очень важно. Мы играем через каждые два или три дня, поэтому нам необходимо перезагрузиться. Телу нужен отдых, мы приведем в порядок мысли и вернемся свежими, и начнем подготовку к следующей игре" - приводят слова Данило английские СМИ.

Напомним, что игроки и персонал "Сити" будут отдыхать до 7 февраля.

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