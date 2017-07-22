Данило прибыл в расположение "Манчестер Сити"

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Данило прибыл в расположение "Манчестер Сити"

Защитник мадридского "Реала" Данило продолжит карьеру в "Манчестер Сити".

Как сообщает The Mirror, 26-летний бразилец уже прибыл в тренировочный лагерь "горожан". Вскоре футболист пройдёт медобследование, после чего о трансфере будет объявлено официально.

Напомним, что "Манчестер Сити" заплатит за Данило 30 миллионов евро, ещё пять миллионов будут доступны в качестве бонусов. 

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