Данило прилетел в Турин, чтобы завершить трансфер в "Ювентус"

Защитник "Манчестер Сити" Данило прилетел в Турин, чтобы пройти медобследование в "Ювентусе", сообщает официальный Twitter итальянского клуба.

Если все будет в порядке, то Данило будет обменян на защитника "Ювентуса" Жоау Канселу. При этом английский клуб доплатит за португальца 28 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний Канселу провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. На счету 28-летнего Данило один гол и один голевой пас в 22 поединках.

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