Данило прокомментировал победный матч "Ювентуса" с "Наполи"

Защитник "Ювентуса" Данило Луис рассказал, что думает о матче 2-го тура Серии А с "Наполи" (4:3). Об этом сообщает Football Italia.

Напомним, футболист отметился голом на 16-й минуте.

"Я был так счастлив. Я много работал, чтобы набрать форму и помогать команде. И когда я забил, я был невероятно счастлив, даже не понял, что произошло. Все случилось очень быстро.

Такая победа - это плюс для нашей уверенности. Мы верили, что сможем забивать и победить, а это главное", - сказал футболист.

Напомним, футболист перешел в "Ювентус" этим летом из "Манчестер Сити". Его контракт рассчитан до 2024 года.

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