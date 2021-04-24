Данило: "Роналду знает, что командные цели важнее личных"
Фото 90min
Защитник туринского "Ювентуса" Данило встал на защиту своего партнёра по команде Криштиану Роналду.
Напомним, что в последнее время звёздного португальца часто подвергают критике за эмоциональную реакцию на отсутствие голов.
"Это не новость, что Криштиану именно такой. Таким он был и в "Реале". Ему нужно забивать, чтобы чувствовать себя счастливым. Он злится, когда нет голов. Несмотря на то, что Роналду забил очень много мячей в течение карьеры, он по-прежнему мотивирован продолжать делать это. Но Криштиану знает, что командные цели важнее его личных", - приводит слова Данило Football Italia.
Сухая серия 36-летнего нападающего длится уже два матча. В текущем сезоне он забил 32 гола и сделал 4 ассиста в 38 играх.
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|26
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|Милан
|27
|39
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|Хеллас Верона
|26
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|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|19
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|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17