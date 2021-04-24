Данило: "Роналду знает, что командные цели важнее личных"

Теги ювентускриштиану роналдуданило

Данило: "Роналду знает, что командные цели важнее личных"

Фото 90min

Защитник туринского "Ювентуса" Данило встал на защиту своего партнёра по команде Криштиану Роналду.

Напомним, что в последнее время звёздного португальца часто подвергают критике за эмоциональную реакцию на отсутствие голов.

"Это не новость, что Криштиану именно такой. Таким он был и в "Реале". Ему нужно забивать, чтобы чувствовать себя счастливым. Он злится, когда нет голов. Несмотря на то, что Роналду забил очень много мячей в течение карьеры, он по-прежнему мотивирован продолжать делать это. Но Криштиану знает, что командные цели важнее его личных", - приводит слова Данило Football Italia.

Сухая серия 36-летнего нападающего длится уже два матча. В текущем сезоне он забил 32 гола и сделал 4 ассиста в 38 играх.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" заинтересован в возвращении Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ростов" и "Краснодар" поспорят за черногорского вингера

"Ростов" и "Краснодар" поспорят за черногорского вингера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов