Данило: "Роналду знает, что командные цели важнее личных"

Фото 90min

Защитник туринского "Ювентуса" Данило встал на защиту своего партнёра по команде Криштиану Роналду.

Напомним, что в последнее время звёздного португальца часто подвергают критике за эмоциональную реакцию на отсутствие голов.

"Это не новость, что Криштиану именно такой. Таким он был и в "Реале". Ему нужно забивать, чтобы чувствовать себя счастливым. Он злится, когда нет голов. Несмотря на то, что Роналду забил очень много мячей в течение карьеры, он по-прежнему мотивирован продолжать делать это. Но Криштиану знает, что командные цели важнее его личных", - приводит слова Данило Football Italia.

Сухая серия 36-летнего нападающего длится уже два матча. В текущем сезоне он забил 32 гола и сделал 4 ассиста в 38 играх.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" заинтересован в возвращении Роналду. | http://soccernews.ru