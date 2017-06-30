Данило согласился перейти в "Ювентус"

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Данило согласился перейти в "Ювентус"

"Ювентус" продолжает переговоры о покупке бразильского защитника "Реала" Данило, сообщает AS.

По сведениям издания, туринский клуб уже согласовал с игроком условия личного контракта. Впрочем, пока что "Юве" не удается договориться с "Реалом" по сумме трансфера игрока. Итальянцы предложили за него 15 миллионов евро плюс бонусы, а "сливочные" хотят получить не менее 25 миллионов.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов продать 25-летнего Данило за 20 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" оценивает Данило в 20 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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