Данило согласился перейти в "Ювентус"

"Ювентус" продолжает переговоры о покупке бразильского защитника "Реала" Данило, сообщает AS.

По сведениям издания, туринский клуб уже согласовал с игроком условия личного контракта. Впрочем, пока что "Юве" не удается договориться с "Реалом" по сумме трансфера игрока. Итальянцы предложили за него 15 миллионов евро плюс бонусы, а "сливочные" хотят получить не менее 25 миллионов.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов продать 25-летнего Данило за 20 миллионов евро.

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