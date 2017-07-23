Данило стал игроком "Манчестер Сити"

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Данило стал игроком "Манчестер Сити"

Защитник "Реала" Данило перешел в "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист поставил подпись под пятилетним соглашением. Предположительно сумма трансфера составила 30 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов.

В прошлом сезоне Данило провел 25 матчей, отметился одним голом и тремя ассистами.

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