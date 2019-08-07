Данило стал игроком "Ювентуса"

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Данило стал игроком "Ювентуса"

"Ювентус" на официальном сайте объявил о переходе бразильского защитника "Манчестер Сити" Данило.

Футболист подписал с туринцами контракт до лета 2024 года. Итальянский клуб заплатил за бразильца 37 миллионов евро. При этом "Ювентус" продал в "Манчестер Сити" португальского защитника Жоау Канселу за 65 миллионов евро.

28-летний Данило выступал за "Манчестер Сити" с 2017 года, провел за клуб 60 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Ранее играл за "Америку Минейро", "Сантос", "Порту" и "Реал". За сборную Бразилии сыграл 23 матча. 2-кратный чемпион Англии, 2-кратный чемпион Португалии, чемпион Испании, обладатель Кубка Англии, 2-кратный обладатель Кубка английской лиги, 2-кратный победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира, обладатель Кубка Либертадорес. Ориентировочная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

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"Манчестер Сити" объявил о переходе Канселу

"Манчестер Сити" объявил о переходе Канселу

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