Данило: "Зидан просил меня остаться в "Реале"

Теги манчестер ситиданилореал мадрид

Данило: "Зидан просил меня остаться в "Реале"Защитник "Манчестер Сити" Данило рассказал о том, что мог остаться в мадридском "Реале", но принял решение переехать в Англию.

Напомним, что "горожане" приобрели футболиста за 35 миллионов евро.

"Все произошло очень быстро. Я тренировался с "Реалом", как поступил звонок от Гвардиолы с предложением перейти в его команду. Я был очень мотивирован мыслью о работе под его началом. Зидан пытался убедить меня остаться, но я был уверен, что этот трансфер должен состояться. Мне нужно было найти место, где я бы мог получать больше игровой практики. Хотя, признаюсь, выбирать между "Манчестер Сити" и "Челси" было очень тяжело", - сказал он.

Читайте: "Манчестер Сити" сообщил, под каким номером будет играть Данило  | http://soccernews.ru

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