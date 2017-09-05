Данильянц возглавит клубную академию "Рубина", Шаронов - молодёжную команду
В структуре "Рубина" в ближайшее время произойдут некоторые изменения, сообщают российские СМИ.
Клубную академию возглавит Иван Данильянц, который уже много лет работает ассистентом Курбана Бердыева.
Пост тренера молодёжной команды "Рубина" достанется Роману Шаронову, который в своё время был капитаном казанцев.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|8
|20
|2
|Локомотив Москва
|8
|19
|3
|Ростов
|8
|15
|4
|Краснодар
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|ЦСКА Москва
|8
|13
|7
|Ахмат
|8
|12
|8
|Уфа
|8
|10
|9
|Спартак Москва
|8
|9
|10
|Урал
|8
|9
|11
|Динамо Москва
|8
|8
|12
|Тосно
|8
|7
|13
|Арсенал Тула
|8
|7
|14
|Анжи
|8
|6
|15
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|8
|6
|16
|Амкар
|8
|5