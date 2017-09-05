Данильянц возглавит клубную академию "Рубина", Шаронов - молодёжную команду

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Данильянц возглавит клубную академию "Рубина", Шаронов - молодёжную команду

В структуре "Рубина" в ближайшее время произойдут некоторые изменения, сообщают российские СМИ.

Клубную академию возглавит Иван Данильянц, который уже много лет работает ассистентом Курбана Бердыева.

Пост тренера молодёжной команды "Рубина" достанется Роману Шаронову, который в своё время был капитаном казанцев.  

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