Данильянц возглавит клубную академию "Рубина", Шаронов - молодёжную команду

В структуре "Рубина" в ближайшее время произойдут некоторые изменения, сообщают российские СМИ.

Клубную академию возглавит Иван Данильянц, который уже много лет работает ассистентом Курбана Бердыева.

Пост тренера молодёжной команды "Рубина" достанется Роману Шаронову, который в своё время был капитаном казанцев.

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