Дания, Чили и Алжир победили в товарищеских матчах
Завершились несколько товарищеских матчей. Сборная Чили одержала волевую победу над Гвинеей, Дания спокойно разобралась с Люксембургом, а Алжир неожиданно разгромил Колумбию.
Чили – Гвинея - 3:2
Голы: 0:1 – 38 Конте, 1:1 – 64 Менесес, 2:1 – 71 Мора, 3:1 – 74, пенальти Видаль, 3:2 – 80 Камара.
Чили: Браво, Исла (Опасо, 46), Парот (Альборноз, 46), Марипан, Сьерральта, Пинарес (Баэса, 75), Пульгар (Павес, 65), Видаль, Браво (Рубио, 65), Менесес (Вегас, 65), Мора.
Гвинея: Кейта, Погба, Силла, Жанвье, Конате (Сума, 77), Конте (Каба, 68), Камара, Конде, Мара, Фалетт, Камара (Яттара, 81).
Дания – Люксембург - 4:0
Голы: 1:0 – 13 Брэйтуэйт, 2:0 – 21 Дольберг, 3:0 – 59 Дольберг, 4:0 – 67 Гюткьяер.
Дания: Шмейхель, Анкерсен, Дальсгор (Кнудсен, 67), Йоргенсен, Васс, Эриксен (Лерагер, 46), Сков, Хейбьерг, Кьер (Андерсен, 83), Дольберг (Гюткьяер, 61), Брэйтуэйт (Андерсен, 61).
Люксембург: Морис (Шон, 46), Янс, Шано, Карлсон, Мартинс (Бенси, 74), Тилль (Скендерович, 82), Тилль (да Мота, 55), Баррейро (Бонерт, 90), Синани (Филиппс, 46), Родригеш, Жерсон.
Алжир – Колумбия - 3:0
Голы: 1:0 – 15 Бунеджа, 2:0 – 20 Марез, 3:0 – 65 Марез.
Алжир: Мболи, Манди, Бенламри, Бенсебайни (Абделлауи, 90), Атталь, Фегули, Беннасер, Гедиура, Марез (Абед, 85), Бунеджа (Слимани, 72), Белаили (Браими, 77).
Колумбия: Оспина, Орехуэла, Мурильо, Санчес, Мохика, Урибе (Барриос, 70), Лерма, Морено (Синистерра, 46), Куадрадо (Диас, 46), Морелос (Ибаргуэн, 70), Муриэль (Мартинес, 46).
Не пропустите: Сборная Чехии уступила Северной Ирландии в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
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