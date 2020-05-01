Дания готовится к возобновлению сезона
Суперлига Дании может быть возобновлена 29 мая.
Отмечается, что все, кто будет задействован в проведении игр, будет регулярно сдавать тесты на коронавирус.
"Очень важно завершить этот сезон, однако разумным способом, чтобы не навредить системе здравоохранения", - заявил представитель Суперлиги.
В чемпионате Дании успели провести 24 тура. С 12-очковым отрывом лидирует "Мидтьюлланд".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Мидтъюлланд
|24
|62
|2
|Копенгаген
|24
|50
|3
|АГФ
|23
|40
|4
|Брондбю
|24
|39
|5
|Нордсьелланд
|24
|38
|6
|АаБ
|24
|37
|7
|Рандерс
|23
|34
|8
|Люнгбю
|24
|31
|9
|ОБ
|24
|30
|10
|Хорсенс
|24
|28
|11
|СендерийскЕ
|24
|26
|12
|Хобро
|24
|19
|13
|Эсбьерг
|24
|17
|14
|Силкеборг
|24
|15