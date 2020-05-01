Дания готовится к возобновлению сезона

Суперлига Дании может быть возобновлена 29 мая.

Отмечается, что все, кто будет задействован в проведении игр, будет регулярно сдавать тесты на коронавирус.

"Очень важно завершить этот сезон, однако разумным способом, чтобы не навредить системе здравоохранения", - заявил представитель Суперлиги.

В чемпионате Дании успели провести 24 тура. С 12-очковым отрывом лидирует "Мидтьюлланд".

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