Дания громит Ирландию в гостях и выходит на чемпионат мира

После скучных нулей в Копенгагене шансы сборных Ирландии и Дании выйти на ЧМ-2018 выглядели как равные. Да, букмекеры давали чуть лучшие цифры гостям, но островитяне играли дома и просто обязаны были играть первую скрипку.

Так, собственно, и было в самом начале отчетной встречи. Уже на 6-й минуте "Зеленая армия" открыла счет. Кьер нарушил правила в центре поля, предоставив хозяевам поля шанс на стандартное положение. Последовала подача в район одиннадцатиметровой отметки, где первым на мяче оказался защитник датской сборной. Но выбить мяч ему не удалось, мяч завис над вратарской, после чего подоспевший Даффи Каспер перекинул сферу через вышедшего Шмейхеля – 1:0.

Но сразу же после гола ирландцы подопечные Мартина О’Нила сбавили обороты, позволив гостям подумать об атакующих действиях. Первый звоночек для сборной Ирландии прозвучал на 11-й минуте. Эриксен сумел прорваться по центру и выполнить подачу на левый угол вратарской, где первым на мяче оказался Кьер. Симон в падении попытался отправить снаряд в ворота Рэндолфа, но сфера пролетела рядом со штангой.

А затем уже голкиперу сборной Ирландии пришлось всерьез потрудиться. Сразу два опаснейших момента случилось у ворот Рэндолфа. В первом случае после скидки на линию штрафной мощно пробивал Квист, но Даррен мяч потянул. А во втором Систо пробивал с острого угла, но и здесь голкипер сыграл выше всяких похвал. И, тем не менее, в эти минуты уже чувствовалось, что Дания, рано или поздно, должна отыграться.

Впрочем, команда Мартина О’Нила имела шанс развернуть игру в свою сторону. На 24-й минуте ирландцам удалась классная атака, в ходе которой Мерфи выполнил разрезающую передачу в штрафную, а оттуда МакКлин в касание отправлял мяч под ближнюю штангу. Сфера чиркнула по сетке, но с внешней стороны ворот. Не прошло и пяти минут после этого эпизода, как подопечные Оге Харейда сравняли счет. После розыгрыша углового Систо на замахе обыграл защитника ирландцев, и ворвавшись в штрафную, прострелил вдоль вратарской. Мяч чудом просочился сквозь многочисленных игроков обеих команд и оказался в ногах у Кристенсена, который успел ковырнуть мяч в сторону ворот. Снаряд ударился о штангу, после чего, задев ногу Кристи, медленно вкатился в ворота – 1:1.

Теперь уже по сумме двух матчей преимущество было на стороне сборной Дании. Но гости и не думали успокаиваться. Всего через три минуты "Алая гвардия" поймала хозяев поля на контратаке. После потери ирландцами мяча в центре поля, сфера с правого фланга была доставлена Йоргенсену, а тот отпасовал в центр на одинокого Эриксена. Кристиан не стал медлить и с линии штрафной отправил мяч красивым ударом от перекладины в ворота – 1:2. Сказать, что команда Мартина О’Нила оказалась в глубоком нокдауне, значит, не сказать ничего.

В перерыве наставник сборной Ирландии пошел ва-банк, выпустив двух свежих игроков. На некоторое время хозяевам поля удалось закрыть соперника на его половине поля. Однако первый же выпад датской команды мог плачевно закончиться для "Зеленой армии". Систо в центре поля подхватил мяч и вышел на ворота Рэндолфа. Не сближаясь Пионе пробил в дальний угол, но голкипер ирландцев вытащил этот мяч. А через пять минут уже Эриксен имел похожий момент, но и здесь островитянам повезло.

Впрочем, вскоре Дания снова заиграла по-хозяйски в матче, и в середине второго тайма Эриксен фактически приговорил сборную Ирландии. Систо принял сферу на половине поля соперника и выполнил передачу на линию штрафной, где мяч принял Эриксен, который сразу же мощно выстрелил точно под левую штангу ворот Рэндольфа. Без шансов для голкипера, удар был слишком точным и сильным – 1:3.

Собственно, с этого момента хозяева поля перестали играть в футбол. Похоже, они и сами понимали, что забить три мяча такой Дании – это что-то из ряда невозможного. За последние два десятка минут ирландцы ничего не создали у ворот Шмейхеля. Разве что выход Шейна Лонга к воротам можно назвать голевым. Но нападающий сборной Ирландии, перекидывая мяч через голкипера, перекинул его и через ворота.

А Дания продолжала издеваться над соперником. На 74-й минуте счет стал 4:1 в пользу гостей. В этом эпизоде нужно большой привет передать Уорду. Прерывая передачу Йоргенсена на Корнелиуса, защитник ирландцев остановил мяч в районе 11 метров, а сам по инерции сделал шаг назад. Этого хватило, чтобы набежавший Эриксен первым оказался на мяче и мощным ударом отправил сферу в девятку – 1:4. Точкой же в матче стал реализованный пенальти Бендтнером за фол на себе от МакКлина – 1:5.

Дания в ярком и интереснейшем матче громит Ирландию и становится последним от Европы участником чемпионата мира в России.

Ирландия – Дания – 1:5

Голы: Даффи, 6 – 1:0. Кристи, 29, в свои ворота – 1:1. Эриксен, 32 – 1:2. Эриксен, 63 – 1:3. Эриксен, 73 – 1:4. Бендтнер, 90, с пенальти – 1:5.

Ирландия: Рэндолф, Кристи, Даффи, Кларк (Лонг, 71), Уорд, Мейлер (Хулахан, 46), Хендрик, МакКлин, Артер (Макгиди, 46), Брэйди, Мерфи.

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Бьелланд, Ларсен (Анкерсен, 54), Эриксен, Квист, Делэйни, Систо, Поульсен (Корнелиус, 70), Йоргенсен (Бендтнер, 84).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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