Дания и Румыния сыграли вничью, Казахстан и Армения разошлись миром
Завершились два матча отборочного турнира Чемпионата Мира в группе Е. Дания на своем поле упустила победу над Арменией, Казахстан и Армения сыграли вничью.
Дания – Румыния - 1:1 (0:0)
Голы: Эриксен, 59 (с пенальти) - 1:0, Дяк, 88 - 1:1
Дания: Шмейхель, Кьер, Дальсгор, Кристенсен, Дурмиси, Эриксен, Квист, Дилэйни, Систо, Бендтнер (Дольберг, 70), Поульсен (Шене, 83).
Румыния: Тэтэрушану, Бэлаше, Григоре, Кирикеш, Бэлуцэ (Цукудян, 83), Хобан, Дяк, Будеску (Банку, 66), Станчу, Андоне (Кешерю, 70), Ганя.
Удаление: Ганя (63).
Казахстан - Армения - 1:1 (0:1)
Голы: Мхитарян, 26 - 0:1, Турисбек, 62 - 1:1
Положение команд: Польша - 25, Дания - 20, Черногория - 16, Румыния - 13, Армения - 7, Казахстан - 3.
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