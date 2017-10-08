Дания и Румыния сыграли вничью, Казахстан и Армения разошлись миром

Завершились два матча отборочного турнира Чемпионата Мира в группе Е. Дания на своем поле упустила победу над Арменией, Казахстан и Армения сыграли вничью.

Дания – Румыния - 1:1 (0:0)

Голы: Эриксен, 59 (с пенальти) - 1:0, Дяк, 88 - 1:1

Дания: Шмейхель, Кьер, Дальсгор, Кристенсен, Дурмиси, Эриксен, Квист, Дилэйни, Систо, Бендтнер (Дольберг, 70), Поульсен (Шене, 83).

Румыния: Тэтэрушану, Бэлаше, Григоре, Кирикеш, Бэлуцэ (Цукудян, 83), Хобан, Дяк, Будеску (Банку, 66), Станчу, Андоне (Кешерю, 70), Ганя.

Удаление: Ганя (63).

Казахстан - Армения - 1:1 (0:1)

Голы: Мхитарян, 26 - 0:1, Турисбек, 62 - 1:1

Положение команд: Польша - 25, Дания - 20, Черногория - 16, Румыния - 13, Армения - 7, Казахстан - 3.

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