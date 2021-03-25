Дания и Швейцария одержали победы в стартовых матчах отбора ЧМ-2022

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Дания и Швейцария одержали победы в стартовых матчах отбора ЧМ-2022

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Завершились два матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Дания на выезде обыграла Израиль, а Швейцария в гостях переиграла Болгарию.

Израиль – Дания - 0:2 (0:1)
Голы: Брэйтуэйт, 13 - 0:1, Винд, 67 - 0:2

Израиль: Марциано, Тиби, Эльхамед, Абу-Ханна (Лави, 46), Даса, Натхо (Голаса, 68), Менахем, Соломон, Перец, Даббур (Вейсман, 61), Захави.

Дания: Шмейхель, Кьер, Мэле, Кристенсен, Васс, Хейбьерг, Дилэйни, Эриксен, Винд (Андерсен, 77), Брэйтуэйт, Поульсен (Ольсен, 77).

Болгария – Швейцария - 1:3 (0:3)
Голы: Эмболо, 7 - 0:1, Сеферович, 10 - 0:2, Цубер, 13 - 0:3, Десподов, 46 - 1:3

Болгария: Илиев, Сисиньо (Цветанов, 73), Попов, Божиков, Малинов (Чочев, 71), Йомов (Илиев, 70), Димов, Десподов (Делев, 48), Костадинов, Занев, Илиев (Илиев, 46).

Швейцария: Зоммер, Аканджи, Эльведи, Родригес, Мбабу, Джака, Цубер (Закария, 75), Фройлер, Шакири (Варгас, 75), Эмболо, Сеферович.

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